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Более 200 спецмашин для медиков закупят в Ростовской области

8 июля 2020, 14:57
Фото: donland.ru
До конца 2020 года в Ростовской области закупят почти 60 машин скорой помощи и около 150 автомобилей для участковых служб, сообщила министр здравоохранения региона Татьяна Быковская.

Деньги на новые автомобили выделили в рамках проекта «Народный совет», в ходе которого жители области проголосовали за направление большей части средств на нужды здравоохранения.

В Ростовской области уже несколько лет обновляют автопарк скорой помощи, только с начала 2020 года за счет бюджета региона купили 37 машин, еще 25 автомобилей приобретут за счет федеральных средств. Закупка 60 новых автомобилей скорой помощи впервые за последние годы позволит почти полностью избавиться от устаревшей техники.

Что касается участковых служб, то для работы в поликлиниках закупят «Нивы», а для врачебных амбулаторий — автомобили «Ларгус».

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