Две недели не будет горячей воды в Ростове

С 13 июля в городе начнут очередной этап гидравлических испытаний тепловых сетей, из-за чего на две недели без горячей воды останутся жители Ленинского, Кировского и Пролетарского районов.
До 27 июля не будет горячего водоснабжения в границах Набережная реки Дон — проспект Сиверса — улица Пушкинская — проспект Театральный — проспект Шолохова — 22, 21 линии.
Кроме того, на три дня отключат горячую воду в микрорайоне Темерник, на проспекте Ленина, на улицах Капустина, Пацаева, Комарова, Стартовой, Планетной, Орбитальной, Венеры, Каракумской, Королева, Космонавтов и Волкова. Здесь с 13 по 15 июля не будет работать котельная на Королева, обслуживающая указанные территории.
Ранее сообщалось, что с 09.00 мск 9 июля по 09.00 мск 10 июля водоснабжение отключат в границах переулка Гарнизонный — улицы Солженицына, Ткачева — Жданова.