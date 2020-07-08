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Две недели не будет горячей воды в Ростове

8 июля 2020, 13:53
Фото: Медиахолдинг1Mi
В трех районах Ростова-на-Дону на две недели из-за гидравлических испытаний отключат горячую воду, сообщили в городской администрации.

С 13 июля в городе начнут очередной этап гидравлических испытаний тепловых сетей, из-за чего на две недели без горячей воды останутся жители Ленинского, Кировского и Пролетарского районов.

До 27 июля не будет горячего водоснабжения в границах Набережная реки Дон — проспект Сиверса — улица Пушкинская — проспект Театральный — проспект Шолохова — 22, 21 линии.

Кроме того, на три дня отключат горячую воду в микрорайоне Темерник, на проспекте Ленина, на улицах Капустина, Пацаева, Комарова, Стартовой, Планетной, Орбитальной, Венеры, Каракумской, Королева, Космонавтов и Волкова. Здесь с 13 по 15 июля не будет работать котельная на Королева, обслуживающая указанные территории.

Ранее сообщалось, что с 09.00 мск 9 июля по 09.00 мск 10 июля водоснабжение отключат в границах переулка Гарнизонный — улицы Солженицына, Ткачева — Жданова.

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