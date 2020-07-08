Две недели не будет горячей воды в Ростове

Кроме того, на три дня отключат горячую воду в микрорайоне Темерник, на проспекте Ленина, на улицах Капустина, Пацаева, Комарова, Стартовой, Планетной, Орбитальной, Венеры, Каракумской, Королева, Космонавтов и Волкова. Здесь с 13 по 15 июля не будет работать котельная на Королева, обслуживающая указанные территории.