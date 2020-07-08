Глава Минздрава Ростовской области отказалась называть «Авифавир» панацеей от COVID

Глава Минздрава также добавила, что до сих пор не удалось выяснить, почему коронавирус вызывает у одних пациентов поражения органов, а другие переносят его бессимптомно. «Как любой вирус он действует на организм каждого человека индивидуально и его поведение непредсказуемо. Мы лечим не только сам вирус, исходя из имеющихся возможностей и научных открытий, но и побочные действия этого вируса. Кто-то выздоравливает в течение недели, кто-то в течение двух недель, кто-то болеет больше месяца и потом еще требуется время на реабилитацию», — рассказала Быковская.