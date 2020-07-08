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Глава Минздрава Ростовской области отказалась называть «Авифавир» панацеей от COVID

8 июля 2020, 10:46
Фото: Медиахолдинг1Mi
Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская сообщила, что называть новый препарат «Авифавир», который используют для лечения коронавируса, панацеей от инфекции еще очень рано.

Татьяна Быковская отметила, что у «Авифавира», как и у любого другого препарата, имеются побочные явления. «Но, поскольку он еще находится в апробации, выводы о побочных действиях или о том, что он является панацеей от данного заболевания, делать очень рано. Медики пока не берутся делать выводы, что он лучше, чем что-либо другое», — пояснила министр.

Глава Минздрава также добавила, что до сих пор не удалось выяснить, почему коронавирус вызывает у одних пациентов поражения органов, а другие переносят его бессимптомно. «Как любой вирус он действует на организм каждого человека индивидуально и его поведение непредсказуемо. Мы лечим не только сам вирус, исходя из имеющихся возможностей и научных открытий, но и побочные действия этого вируса. Кто-то выздоравливает в течение недели, кто-то в течение двух недель, кто-то болеет больше месяца и потом еще требуется время на реабилитацию», — рассказала Быковская.

На 8 июля в Ростовской области было зарегистрировано 10350 случаев заражения коронавирусом, 71% пациентов уже выздоровели, умерли 149 человек.

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#Новости#Коронавирус#Общество
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