Глава Минздрава Ростовской области отказалась называть «Авифавир» панацеей от COVID

Татьяна Быковская отметила, что у «Авифавира», как и у любого другого препарата, имеются побочные явления. «Но, поскольку он еще находится в апробации, выводы о побочных действиях или о том, что он является панацеей от данного заболевания, делать очень рано. Медики пока не берутся делать выводы, что он лучше, чем что-либо другое», — пояснила министр.
Глава Минздрава также добавила, что до сих пор не удалось выяснить, почему коронавирус вызывает у одних пациентов поражения органов, а другие переносят его бессимптомно. «Как любой вирус он действует на организм каждого человека индивидуально и его поведение непредсказуемо. Мы лечим не только сам вирус, исходя из имеющихся возможностей и научных открытий, но и побочные действия этого вируса. Кто-то выздоравливает в течение недели, кто-то в течение двух недель, кто-то болеет больше месяца и потом еще требуется время на реабилитацию», — рассказала Быковская.
На 8 июля в Ростовской области было зарегистрировано 10350 случаев заражения коронавирусом, 71% пациентов уже выздоровели, умерли 149 человек.