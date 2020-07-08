Какие социальные законы депутаты приняли для ростовчан во время пандемии

Также выросли в два раза доплаты за организацию приемных семей на селе и на второго и последующих граждан, которые приняты в приемную семью из числа пожилых. При этом, теперь заявителю при получении государственных услуг по организации приемной семьи для граждан пожилого возраста и инвалидов не нужно будет предъявлять документы, выдаваемые федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы. Они будут предоставляться посредством межведомственного взаимодействия.