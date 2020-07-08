Какие социальные законы депутаты приняли для ростовчан во время пандемии

Адресная соцпомощь
В Областной закон «Об адресной социальной помощи в Ростовской области» депутаты Дона ввели существенные поправки. Прожиточный минимум в целях оказания адресной помощи в виде социальных пособий был увеличен в 1,5 раза. Количество получателей соцпомощи выросло с 40 до 60 тысяч человек. Кроме того, закреплено применение дифференцированного подхода при расчете размера адресной социальной помощи: для детей — 10 402 рублей, а для других категорий граждан — 10 039 рублей.
Земельные сертификаты
В областной закон о земельных сертификатах внесены уточнения, касающиеся размера этого сертификата и места проживания многодетной семьи, претендующей на его получение. Размер земельного сертификата зафиксирован в сумме 466 тысяч 617 рублей с последующей ежегодной индексацией, исходя из темпов роста инфляции.
Маткапитал и помощь многодетным
В Ростовской области принято решение о продлении на пять лет (до 2026 года) срока установления права на региональный материнский капитал при рождении (усыновлении или удочерении) третьего ребенка или последующих детей.В прошлом году на Дону проживали более 40 тысяч многодетных семей, имеющих право на получение материнского капитала.Также во время пандемии депутаты Заксобрания оказали поддержку многодетным семьям.
Семьи, где воспитываются трое и более детей, получили единовременную материальную помощь в размере пяти тысяч рублей.Кроме того, парламентарии внесли изменения в Областной закон «Об организации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в Ростовской области». Ежемесячная выплата для тех, кто организовывает такие семьи, увеличена с 1117 рублей до пяти тысяч рублей.
Также выросли в два раза доплаты за организацию приемных семей на селе и на второго и последующих граждан, которые приняты в приемную семью из числа пожилых. При этом, теперь заявителю при получении государственных услуг по организации приемной семьи для граждан пожилого возраста и инвалидов не нужно будет предъявлять документы, выдаваемые федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы. Они будут предоставляться посредством межведомственного взаимодействия.
Важные инициативы
Депутаты Дона направили Обращение к федеральным органам законодательной и исполнительной власти по вопросу предоставления дополнительных мер поддержки семьям, имеющим детей-инвалидов. Донские парламентарии предложили меру поддержки в виде полного или частичного погашения обязательств по ипотечным кредитам, если ребенок-инвалид рожден до 31 декабря 2022 года.