Как пишет телеграм-канал «Мейстер», раньше Китай наотрез отказывался участвовать в подобных переговорах и не рассматривал даже такую возможность, однако теперь выдвинул Соединенным Штатам заведомо неприемлемое условие. В соответствии с данными Стокгольмского института исследований проблем мира, у США есть 5800 единиц ядерного оружия, а у Китая — 320. Понятно, что собственное разоружение и ядерный паритет с Китаем невыгодны для США. Вашингтон хотел добиться совсем другого, когда вовлекал Пекин в переговоры.