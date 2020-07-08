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Китай призвал США к ядерному паритету

8 июля 2020, 13:00
Фото: wikimedia.org
Китай озвучил условия присоединения к российско-американским переговорам по поводу сокращения стратегических вооружений: США должны уменьшить свой арсенал ядерного оружия до размеров китайского.

Как пишет телеграм-канал «Мейстер», раньше Китай наотрез отказывался участвовать в подобных переговорах и не рассматривал даже такую возможность, однако теперь выдвинул Соединенным Штатам заведомо неприемлемое условие. В соответствии с данными Стокгольмского института исследований проблем мира, у США есть 5800 единиц ядерного оружия, а у Китая — 320. Понятно, что собственное разоружение и ядерный паритет с Китаем невыгодны для США. Вашингтон хотел добиться совсем другого, когда вовлекал Пекин в переговоры.

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