После этих советов раковина из нержавеющей стали засияет

Для чистки потребуется губка, пищевая сода, дистиллированный столовый уксус, распылитель, тряпка из микрофибры, растительное масло. Для начала ополосните раковину и удалите из нее остатки пищи. Пищевую соду необходимо рассыпать по поверхности чаши и краям раковины. Чтобы избавиться от грязи, потрите раковину губкой, а затем, при помощи пульверизатора распылите по поверхности столовый уксус. Произойдет химическая реакция, оставьте эту смесь на несколько минут, а потом смойте водой.