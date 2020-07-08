После этих советов раковина из нержавеющей стали засияет

Благодаря ежедневному уходу и глубокой чистке раз в месяц раковина из “нержавейки” много лет будет радовать чистотой и сиянием.
Для этого потребуется потратить всего одну минуту в день и пять минут в месяц на более глубокую чистку.
Быстрая очистка
Достаньте посуду и ополосните раковину. Обмакните губку в обычную пищевую соду и почистите поверхность. Не забудьте обработать кран от брызг. Смойте соду водой.
Сода является мягким абразивным веществом, способным удалять даже стойкие загрязнения и остатки прилипшей еды.
Если вы до этого мыли жирные сковороды или кастрюли, можно воспользоваться привычным средством для мытья посуды. Просто нанесите его, как обычно на губку, взбейте пену и помойте раковину от жира.
Глубокая чистка
Примерно раз в месяц во время генеральной уборке уделите пять минут чистке кухонной раковины из “нержавейки”. Благодаря этому поверхность дольше остается чистой и безопасной.
Для чистки потребуется губка, пищевая сода, дистиллированный столовый уксус, распылитель, тряпка из микрофибры, растительное масло. Для начала ополосните раковину и удалите из нее остатки пищи. Пищевую соду необходимо рассыпать по поверхности чаши и краям раковины. Чтобы избавиться от грязи, потрите раковину губкой, а затем, при помощи пульверизатора распылите по поверхности столовый уксус. Произойдет химическая реакция, оставьте эту смесь на несколько минут, а потом смойте водой.
Протрите поверхность бумажным полотенцем или дайте ей высохнуть. Чтобы защитить ее, налейте немного масла и разотрите его по всей раковине при помощи мягкой тряпки.