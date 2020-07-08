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Пьяной была жительница Ростовской области, ударившая шестилетнего пасынка ножом в пах

8 июля 2020, 17:21
Фото: rostov.sledcom.ru
В состоянии алкогольного опьянения находилась жительница Кашарского района, полоснувшая ножом по половому органу своего шестилетнего пасынка, сообщили в СУ СК РФ по Ростовской области.

Как стало известно в ходе доследственной проверки, находившаяся в алкогольном опьянении 32-летняя женщина нанесла мальчику не менее пяти ударов руками по голове и телу, а потом кухонным ножом ударила в пах.

Инцидент произошел в слободе Поповка в понедельник, в больницу доставили несовершеннолетнего мальчика с ножевым ранением полового органа. Как ребенок сообщил медикам, ножом его ударила мачеха, причины агрессии женщины к своему пасынку не сообщаются.

Жизни мальчика полученная травма не угрожает.

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