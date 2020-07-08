«Ростелеком» организовал на Дону видеонаблюдение за проведением ЕГЭ в 131 школе

В этом году из-за пандемии ЕГЭ сместили на период с 3 июля по 8 августа. Всего в регионе провайдер установил видеокамеры в 1946 аудиториях.
Перед началом первого этапа ЕГЭ “Ростелеком” обновил техническое оборудование на 81 пункте сдачи экзаменов в Ростовской области. Компанией были установлены 1806 современных цифровых камер, обзор которых полностью охватывает аудиторию. Кроме того, провайдер обеспечил школы локально-вычислительными сетями, подключил сотни сетевых коммутаторов и столько же аппаратов бесперебойного электропитания.
Всего в регионе установлено порядка четырех тысяч видеокамер в 131 учреждении, где проходит ЕГЭ. Системы видеонаблюдения также работают в региональном центре обработки информации (РЦОИ), специально для которого “Ростелеком” увеличил скорость интернет-соединения с 10 Мбит/с до 100 Мбит/с.
Директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Ростовского филиала ПАО «Ростелеком» Татьяна Виноградова отметила эффективность системы видеонаблюдения, которая была неоднократно доказана в предыдущие годы работы. По мнению руководителя, помимо прозрачности ЕГЭ, видеонаблюдение позволяет сократить число наблюдателей на местах, что снижает уровень стресса у школьников.
Отмечается, что “Ростелеком” организовал непрерывный мониторинг работы всей системы видеонаблюдения на время ЕГЭ и заявил о готовности своевременно реагировать на внештатные ситуации.
Директор МБОУ Гимназия №21 г. Батайск Сергей Козырев подчеркнул, что видеокамеры позволяют отслеживать ошибки, которые возникают при организации экзаменов, а следовательно участники ЕГЭ могут совершенствовать эту работу. Кроме того, видеонаблюдение повышает уровень ответственности учеников и дает им понять, что все они имеют равные шансы на успешные результаты тестирования.
Видеоизображения из аудиторий во время сдачи ЕГЭ транслируется на защищенный “Ростелекомом” портал smotriege.ru. Войти сюда имеют право только эксперты школьного образования, которые анализируют ход сдачи экзаменов.