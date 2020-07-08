«Ростелеком» организовал на Дону видеонаблюдение за проведением ЕГЭ в 131 школе

Директор МБОУ Гимназия №21 г. Батайск Сергей Козырев подчеркнул, что видеокамеры позволяют отслеживать ошибки, которые возникают при организации экзаменов, а следовательно участники ЕГЭ могут совершенствовать эту работу. Кроме того, видеонаблюдение повышает уровень ответственности учеников и дает им понять, что все они имеют равные шансы на успешные результаты тестирования.