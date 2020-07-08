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Ростовчане больше месяца сидели без горячей воды из-за управляющей компании

8 июля 2020, 05:12
Фото: pixabay
В Ростове-на-Дону по вине управляющей компании жильцы многоквартирного дома на улице Просвещения длительное время жили без горячей воды, сообщили в региональной прокуратуре.

В надзорное ведомство поступила жалоба, что не проводится ремонт системы горячего водоснабжения. После этого была проведена проверка.

«Оказалось, что компания „УК Крепость“ не проводила необходимые работы, из-за чего более месяца не было горячей воды. Также с нарушением проводилась санитарная обработка для предотвращения распространения коронавируса», — сказано в сообщении.

Отмечается, что от директора компании потребовали устранить нарушения. Также было возбуждено дело об административном правонарушении.

После этого горячее водоснабжение восстановили.

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