Ростовчане больше месяца сидели без горячей воды из-за управляющей компании

В надзорное ведомство поступила жалоба, что не проводится ремонт системы горячего водоснабжения. После этого была проведена проверка.
«Оказалось, что компания „УК Крепость“ не проводила необходимые работы, из-за чего более месяца не было горячей воды. Также с нарушением проводилась санитарная обработка для предотвращения распространения коронавируса», — сказано в сообщении.
Отмечается, что от директора компании потребовали устранить нарушения. Также было возбуждено дело об административном правонарушении.
После этого горячее водоснабжение восстановили.