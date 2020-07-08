Только на четырех пляжах разрешили купаться в Ростове

Так, с 6 июля 2020 года в Ростовской области было снято ограничение на посещение пляжей. В Ростове-на-Дону для купания открыты пляж «Дружба» в Ворошиловском районе, муниципальный пляж на острове Зеленый в Пролетарском районе, городской пляж «Левобережный» в Кировском районе и частный пляж «Карьер» в Советском районе.