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Только на четырех пляжах разрешили купаться в Ростове

8 июля 2020, 07:12
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростове-на-Дону для купания были открыты четыре пляжа, говорится в сообщении городской администрации.

Так, с 6 июля 2020 года в Ростовской области было снято ограничение на посещение пляжей. В Ростове-на-Дону для купания открыты пляж «Дружба» в Ворошиловском районе, муниципальный пляж на острове Зеленый в Пролетарском районе, городской пляж «Левобережный» в Кировском районе и частный пляж «Карьер» в Советском районе.

При этом городские чиновники напомнили ростовчанам, что с начала 2020 года в водоемах уже утонуло восемь человек. Причиной несчастных случаев нередко становится купание в нетрезвом виде и в неустановленных местах.

Фото: rostov-gorod.ru

В целях предотвращения гибели людей на воде и предупреждения несчастных случаев, в городе Ростове-на-Дону работают районные межведомственные группы.

Ранее жителей Ростовской области призвали не купаться на диких пляжах.

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