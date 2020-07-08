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В Югре появится геномный центр

8 июля 2020, 17:15
Фото: pixabay.com
В Сургуте на базе научно-технического центра создается институт геномных исследований, где будет изучаться ген коренных жителей Ханты-Мансийского АО.

Накануне губернатор ХМАО Наталья Комарова в Москве обсудила с коллегами из НИЦ «Курчатовский институт» планы по сотрудничеству. Сотрудники Курчатовского института рассказали о своих исследованиях и показали научно-исследовательскую и технологическую инфраструктуру. Об этом пишет fedpress.ru.

В сургутском геномном центре специалисты займутся изучением генетических основ здоровья хантов и манси.

По словам Комаровой, результатом работы должен стать генетический паспорт и биобанк северных народов. В будущем традиционная медицина трансформируется в медицину 5П, отметила глава округа.

Ранее президент РФ Владимир Путин одобрил эту инициативу.

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