В Югре появится геномный центр

Накануне губернатор ХМАО Наталья Комарова в Москве обсудила с коллегами из НИЦ «Курчатовский институт» планы по сотрудничеству. Сотрудники Курчатовского института рассказали о своих исследованиях и показали научно-исследовательскую и технологическую инфраструктуру. Об этом пишет fedpress.ru.
В сургутском геномном центре специалисты займутся изучением генетических основ здоровья хантов и манси.
По словам Комаровой, результатом работы должен стать генетический паспорт и биобанк северных народов. В будущем традиционная медицина трансформируется в медицину 5П, отметила глава округа.
Ранее президент РФ Владимир Путин одобрил эту инициативу.