В Югре появится геномный центр

Накануне губернатор ХМАО Наталья Комарова в Москве обсудила с коллегами из НИЦ «Курчатовский институт» планы по сотрудничеству. Сотрудники Курчатовского института рассказали о своих исследованиях и показали научно-исследовательскую и технологическую инфраструктуру. Об этом пишет fedpress.ru.