Жители Таганрога массово жалуются на отсутствие напряжения в сети

На улице Бакинская, где проживает Борисов, уже несколько лет жители жалуются на отсутствие напряжения в сети.
«У нас постоянно выключается электричество, бывает, что целыми днями нет света. Ресурсники отвечают: „проводятся ремонтные работы“. Но без стабилизатора практически ни один дом не может обойтись, напряжения в сети катастрофически не хватает. И такое происходит не только на нашей улице», — говорит Борисов.
Кстати, стоит стабилизатор напряжения около десяти тысяч рублей, что не по карману многим пенсионерам.
Поставщики электроэнергии в Таганроге ответить на вопросы журналиста RostovGazeta оперативно не смогли.