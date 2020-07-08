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Жители Таганрога массово жалуются на отсутствие напряжения в сети

8 июля 2020, 13:31
В Таганроге Ростовской области уже несколько лет жители не могут прожить без специального стабилизатора из-за отсутствия напряжения в сети, рассказал RostovGazeta местный житель Леонид Борисов.

На улице Бакинская, где проживает Борисов, уже несколько лет жители жалуются на отсутствие напряжения в сети.

«У нас постоянно выключается электричество, бывает, что целыми днями нет света. Ресурсники отвечают: „проводятся ремонтные работы“. Но без стабилизатора практически ни один дом не может обойтись, напряжения в сети катастрофически не хватает. И такое происходит не только на нашей улице», — говорит Борисов.

Кстати, стоит стабилизатор напряжения около десяти тысяч рублей, что не по карману многим пенсионерам.

Поставщики электроэнергии в Таганроге ответить на вопросы журналиста RostovGazeta оперативно не смогли.

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