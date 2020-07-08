Жители Таганрога массово жалуются на отсутствие напряжения в сети

«У нас постоянно выключается электричество, бывает, что целыми днями нет света. Ресурсники отвечают: „проводятся ремонтные работы“. Но без стабилизатора практически ни один дом не может обойтись, напряжения в сети катастрофически не хватает. И такое происходит не только на нашей улице», — говорит Борисов.