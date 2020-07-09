ФК «Ростов» подпишет контракт с игроком сборной Японии

Между «Ростовом» и ФК «Токио» достигнуто соглашение о переходе футболиста. Полузащитник приедет в Россию, после чего его ожидает медицинский осмотр.
«После осмотра будет подписан контракт, срок его действия составит четыре года. Сейчас Хасимото 26 лет, он выступает за сборную Японии», — говорится в публикации.
Отмечается, что футболист за «Токио» провел 164 матча. Ему удалось забить 17 голов. Информация о трансфере футболиста будет объявлена дополнительно.
Сейчас ФК «Ростов» находится на пятом месте турнирной таблицы чемпионата России.