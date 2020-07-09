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ФК «Ростов» подпишет контракт с игроком сборной Японии

9 июля 2020, 06:05
Фото: fc-rostov.ru
Футбольный клуб «Ростов» намерен подписать контракт с игроком Кенто Хасимото, говорится на сайте команды.

Между «Ростовом» и ФК «Токио» достигнуто соглашение о переходе футболиста. Полузащитник приедет в Россию, после чего его ожидает медицинский осмотр.

«После осмотра будет подписан контракт, срок его действия составит четыре года. Сейчас Хасимото 26 лет, он выступает за сборную Японии», — говорится в публикации.

Отмечается, что футболист за «Токио» провел 164 матча. Ему удалось забить 17 голов. Информация о трансфере футболиста будет объявлена дополнительно. ⁣⁣

Сейчас ФК «Ростов» находится на пятом месте турнирной таблицы чемпионата России.

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