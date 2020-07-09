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Генеральный директор ВСК Александр Тарновский о страховании в эпоху постпандемии

9 июля 2020, 10:29
Фото: Страховой Дом ВСК
В интервью изданию «Коммерсантъ» генеральный директор Страхового Дома ВСК Александр Тарновский рассказал, как пандемия повлияла на спрос страхователей на продукты по защите здоровья.

— На первое место вышли программы с сервисной составляющей. Клиентам потребовались услуги, которые помогали справиться с периодом изоляции, когда люди вынужденно оставались дома, не могли посетить врача.

Пользуются спросом программы с услугой чек-ап (комплексная диагностика заболеваний). Растет количество желающих быть застрахованными от критических заболеваний.

В прошлом году ДМС стало одним из востребованных продуктов. ЦБ зафиксировал во втором квартале 2019 года темпы прироста взносов по ДМС 19,6%. Это рекордные показатели за последние шесть лет по виду. Стремительный рост ДМС обеспечило снижение стоимости полисов — средняя страховая премия в сегменте ДМС сократилась за год на 500 руб., составив 6,1 тыс. руб. То есть этот вид страхования стал гораздо более доступным для граждан.

Пока драйвером роста в розничном ДМС является сегмент банковского сектора, клиенты приходят за кредитом и оформляют сопутствующие страховые услуги. Но это нельзя назвать осознанным выбором. В период пандемии мы видим, что потребительский спрос изменился, все больше клиентов обращаются в страховую компанию напрямую. Скорее всего, в среднесрочной перспективе соотношение розницы и корпоративных контрактов не сильно изменится.

Впрочем, тренды международного рынка демонстрируют, что для населения все более приоритетными становятся продукты по страхованию жизни и здоровья. Аналогичная тенденция начинает формироваться на отечественном рынке.

C полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.

#Новости#Пресс-релизы#Алия Шарафутдинова#Экономика
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