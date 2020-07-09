Генеральный директор ВСК Александр Тарновский о страховании в эпоху постпандемии

В прошлом году ДМС стало одним из востребованных продуктов. ЦБ зафиксировал во втором квартале 2019 года темпы прироста взносов по ДМС 19,6%. Это рекордные показатели за последние шесть лет по виду. Стремительный рост ДМС обеспечило снижение стоимости полисов — средняя страховая премия в сегменте ДМС сократилась за год на 500 руб., составив 6,1 тыс. руб. То есть этот вид страхования стал гораздо более доступным для граждан.