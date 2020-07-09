Миллионы от государства неожиданно получат малоимущие Ростовской области

За первое полугодие адресную помощь уже получили почти 30 тысяч нуждающихся в ней семей, на эти цели в области направили более 366 миллионов рублей.
По сравнению с 2019 годом количество получивших помощь семей увеличилось на пять тысяч, это стало возможным после изменения условий для выплаты. В частности, за основу при назначении помощи взяли 1,5 размера прожиточного минимума.
Кроме того, в мае для малоимущих добавили еще одну меру поддержки — скидку 50% на проезд в пригородном железнодорожном транспорте для детей от пяти до семи лет.