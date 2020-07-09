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Навещать родственников в больницах запретили жителям Ростовской области

9 июля 2020, 12:15
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Ростовской области продолжает действовать карантин для всех медицинских организаций, осуществляющих плановую госпитализацию пациентов, сообщила глава регионального Минздрава Татьяна Быковская.

По ее словам, в больницах запрещены посещения пациентов родственниками и близкими. Исключение составляют случаи, когда больному требуется уход и особый патронаж.

Также всем пациентам в медицинских организациях рекомендуется соблюдать социальную дистанцию не только в больничных стенах, но и на прилегающей территории и парковых зонах.

Ранее Быковская сообщила, что все медицинские организации региона начали оказывать плановую медицинскую помощь и принимать пациентов с хроническими заболеваниями.

На 9 июля в Ростовской области было зарегистрирован 10441 случай инфицирования коронавирусом, вылечились 7610 человек, скончались 152 пациента. Напомним, что по статистике чаще всего в Ростовской области коронавирусом заражаются женщины.

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#Новости#Коронавирус#Общество
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