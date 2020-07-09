Навещать родственников в больницах запретили жителям Ростовской области

По ее словам, в больницах запрещены посещения пациентов родственниками и близкими. Исключение составляют случаи, когда больному требуется уход и особый патронаж.
Также всем пациентам в медицинских организациях рекомендуется соблюдать социальную дистанцию не только в больничных стенах, но и на прилегающей территории и парковых зонах.
Ранее Быковская сообщила, что все медицинские организации региона начали оказывать плановую медицинскую помощь и принимать пациентов с хроническими заболеваниями.
На 9 июля в Ростовской области было зарегистрирован 10441 случай инфицирования коронавирусом, вылечились 7610 человек, скончались 152 пациента. Напомним, что по статистике чаще всего в Ростовской области коронавирусом заражаются женщины.