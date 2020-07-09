Около 800 метров разделяют ростовчан от парка на берегу Темерника

Работы по расчистке реки подходят к завершению, остались последние, самые тяжелые 800 метров. Работы на оставшемся участке осложняются тем, что там расположены дачи, кроме того, требуется строительство коллектора.
Вдоль берега Темерника создадут непрерывный экологический парк, «первую милю» которого завершат до конца 2020 года. В настоящее время на участке между Ростовским-на-Дону зоопарком и мостом по улице Шеболдаева готовятся бетонировать подпорные стены и площадки, на которых позже расположат модульные конструкции.
Кроме того, подрядчик ведет вертикальное планирование территории.