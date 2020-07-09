Около 800 метров разделяют ростовчан от парка на берегу Темерника

Вдоль берега Темерника создадут непрерывный экологический парк, «первую милю» которого завершат до конца 2020 года. В настоящее время на участке между Ростовским-на-Дону зоопарком и мостом по улице Шеболдаева готовятся бетонировать подпорные стены и площадки, на которых позже расположат модульные конструкции.