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Около 800 метров разделяют ростовчан от парка на берегу Темерника

9 июля 2020, 08:00
Фото: donland.ru
В рамках экологической реабилитации реки Темерник в Ростове-на-Дону осталось расчистить последние 800 метров, сообщили в региональном правительстве.

Работы по расчистке реки подходят к завершению, остались последние, самые тяжелые 800 метров. Работы на оставшемся участке осложняются тем, что там расположены дачи, кроме того, требуется строительство коллектора.

Вдоль берега Темерника создадут непрерывный экологический парк, «первую милю» которого завершат до конца 2020 года. В настоящее время на участке между Ростовским-на-Дону зоопарком и мостом по улице Шеболдаева готовятся бетонировать подпорные стены и площадки, на которых позже расположат модульные конструкции.

Кроме того, подрядчик ведет вертикальное планирование территории.

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