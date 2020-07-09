Опубликован рейтинг наиболее популярных у россиян смартфонов

В рейтинге, где значатся 182 модели, есть и недорогие гаджеты. смартфоны. Во время пандемии COVID-19 больше всего продаж пришлось на Xiaomi. В мае смартфонов этого бренда было продано в 1,7 раза больше, чем Samsung, в 2,7 - чем Honor и в 7,8 чем Apple. Самой популярной моделью оказалась Xiaomi Redmi Note 9S при 64 гигабайтах памяти.