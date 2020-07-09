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Опубликован рейтинг наиболее популярных у россиян смартфонов

9 июля 2020, 18:14
Фото: pxhere.com
В этом году жители РФ все чаще останавливают свой выбор на недорогих моделях смартфонов менее престижных брендов. По данным Роскачества, составивших рейтинг наиболее популярных гаджетов, в этом сегменте лидирует фирма Xiaomi.

«Россияне предпочитают покупать не новинки, а проверенные модели, которые дешевеют год к году», — считает генеральный директор Price.ru Елена Суховей. В результате средняя цена на смартфон в РФ весной была 18 274 рубля, приводит ее слова телеканал 360 со ссылкой на Роскачество. Это на 23% меньше, чем весной 2019 года.

Но, по прогнозам Елены Суховей, цена на смартфоны может вырасти в последние месяцы года на 10-15%. По мнению экспертов, это может привести к тому, что люди остановят свой выбор на бюджетных моделях стоимостью до 20 тысяч рублей.

В рейтинге, где значатся 182 модели, есть и недорогие гаджеты. смартфоны. Во время пандемии COVID-19 больше всего продаж пришлось на Xiaomi. В мае смартфонов этого бренда было продано в 1,7 раза больше, чем Samsung, в 2,7 - чем Honor и в 7,8 чем Apple. Самой популярной моделью оказалась Xiaomi Redmi Note 9S при 64 гигабайтах памяти.

Быстрее всего растет в этом году Realme - на 3562% по сравнению с прошлогодней весной. Сильным конкурентом недорогих моделей назван смартфон Huawei P40 Lite.

По данным Роскачества, во время эпидемии коронавируса совсем отложили покупку техники 42,6% опрошенных жителей страны, а 25% при покупке устройства смотрят на соотношение цены и качества.

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