«Россети Юг» с опережением сроков отремонтировали ЛЭП и трансформаторы

По словам генерального директора компании «Россети Юг» Бориса Эбзеева, запланированные работы по капремонту и текущей эксплуатации, а также договорам на электроснабжение и оперативно-техническое обслуживание выполняются в полном объеме и в установленный срок. Это удается сделать даже в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Бюджет на ремонтную программу превышает прошлогодний на 10 процентов. Он составил 1,6 миллиардов рублей, добавил Эбзеев.