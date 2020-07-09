«Россети Юг» с опережением сроков отремонтировали ЛЭП и трансформаторы

При этом ремонтная программа была выполнена с опережением.
Кроме этого, была проведена реконструкция 1,5 тысяч трансформаторных подстанций, свыше 1,8 тысяч коммутационных аппаратов.
Специалисты компании также расчистили от растительности около 700 гектаров воздушных линий.
Благодарю ремонту этого оборудования будет повышена надёжность электроснабжения потребителей.
Отмечается, что техобслуживание и ремонт компания производит с опережением графика на 100-123%.
Всего в 2020 году планируется отремонтировать около 3 тысяч трансформаторных подстанций и 3 тысячи километров ЛЭП различных классов напряжения. При этом 2,2 тысячи километров ЛЭП напряжением 0,4-20 кВ находятся в сельской местности, в том числе в удаленных населенных пунктах.
На ремонтные работы «Россети Юг» направят 1,6 миллиардов рублей. Это закроет потребности Астраханской, Ростовской и Волгоградской областей, а также Калмыкии.
Для подготовки электросетевого комплекса Астраханской области выделено 256 миллионов рублей. Бюджет на аналогичные нужды Волгоградской области составляет 439 миллионов рублей, а Ростовской — 805 миллионов рублей. Республике Калмыкия для подготовки к осенне-зимнему сезону выделено 92 миллиона рублей.
По словам генерального директора компании «Россети Юг» Бориса Эбзеева, запланированные работы по капремонту и текущей эксплуатации, а также договорам на электроснабжение и оперативно-техническое обслуживание выполняются в полном объеме и в установленный срок. Это удается сделать даже в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Бюджет на ремонтную программу превышает прошлогодний на 10 процентов. Он составил 1,6 миллиардов рублей, добавил Эбзеев.