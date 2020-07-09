Ростовчанка Лопырева сняла лифчик ради денег

Очередной свой пост модель посвятила укладке волос. Она показала средства, которые использует, чтобы привести себя в порядок. Не забыла Лопырева упомянуть магазины, где все это можно купить. «Приходя с улицы, я сразу снимаю всю одежду и бегу в душ, чтобы все смыть и, не дай Бог, не принести домой вирус. Волосы каждый раз мыть жалко, поэтому я брызгаю их санитайзером», — уточнила ростовчанка.
Она добавила видео, на котором показала себя в топе. При этом под сатиновый топ Лопырева ничего надевать не стала. Подписчики увидели очертания ее груди. Некоторые пользователи в комментариях обратили внимание на этот наряд.
«Виктория, не мог оторвать глаз от твоей груди, ты красивая девушка», — заявил один из подписчиков.