Ростовчанка Лопырева сняла лифчик ради денег

Очередной свой пост модель посвятила укладке волос. Она показала средства, которые использует, чтобы привести себя в порядок. Не забыла Лопырева упомянуть магазины, где все это можно купить. «Приходя с улицы, я сразу снимаю всю одежду и бегу в душ, чтобы все смыть и, не дай Бог, не принести домой вирус. Волосы каждый раз мыть жалко, поэтому я брызгаю их санитайзером», — уточнила ростовчанка.