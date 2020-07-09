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Ростовчанка Лопырева сняла лифчик ради денег

9 июля 2020, 07:27
Фото: instagram.com/lopyrevavika
Лопырева вика грудь
Модель Виктория Лопырева из Ростова-на-Дону надела откровенный наряд и рассказала об укладке волос, видео появилось на странице девушки в Instagram.

Очередной свой пост модель посвятила укладке волос. Она показала средства, которые использует, чтобы привести себя в порядок. Не забыла Лопырева упомянуть магазины, где все это можно купить. «Приходя с улицы, я сразу снимаю всю одежду и бегу в душ, чтобы все смыть и, не дай Бог, не принести домой вирус. Волосы каждый раз мыть жалко, поэтому я брызгаю их санитайзером», — уточнила ростовчанка.

Она добавила видео, на котором показала себя в топе. При этом под сатиновый топ Лопырева ничего надевать не стала. Подписчики увидели очертания ее груди. Некоторые пользователи в комментариях обратили внимание на этот наряд.

«Виктория, не мог оторвать глаз от твоей груди, ты красивая девушка», — заявил один из подписчиков.

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