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Соскучившиеся по загранице жители Ростовской области «переименовали» Дубки в Дубаи

9 июля 2020, 10:45
Фото: vk.com/etorostovnadonu
Поселок Дубки в Зерноградском районe Ростовской области «переименовали» в Дубаи, сообщили очевидцы в соцсети.

Кто-то просто исправил одну букву в названии поселка на другую, получив дорогой курорт на территории Ростовской области. «Когда сильно хочется в Дубай, а выехать за пределы страны коронавирус мешает», — прокомментировал автор поста.

Пользователи не упустили случая пошутить. «Что, и принцы там есть?» — спросила одна из ростовчанок. «Верблюда не хватает» — поддержала другая.

Ранее в Ростове-на-Дону вандалы «переименовали» Ворошиловский район. Неизвестные сорвали буквы «Ш», «И», «Л», превратив его в Воровский.

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