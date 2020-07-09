Соскучившиеся по загранице жители Ростовской области «переименовали» Дубки в Дубаи

Кто-то просто исправил одну букву в названии поселка на другую, получив дорогой курорт на территории Ростовской области. «Когда сильно хочется в Дубай, а выехать за пределы страны коронавирус мешает», — прокомментировал автор поста.
Пользователи не упустили случая пошутить. «Что, и принцы там есть?» — спросила одна из ростовчанок. «Верблюда не хватает» — поддержала другая.
Ранее в Ростове-на-Дону вандалы «переименовали» Ворошиловский район. Неизвестные сорвали буквы «Ш», «И», «Л», превратив его в Воровский.