Трижды женатого Тарасова пристыдили за слова о верности

Тарасов опубликовал фото со своей семьей, он показал супругу и двух дочерей. Он поздравил всех с Днем семьи, любви и верности (День святых Петра и Февронии), который празднуется 8 июля. «Любите, цените, доверяйте и будьте счастливы. Всем мира», — написал Тарасов.
Многие пользователи в комментариях обратили внимание на слова о верности. «Верность — это точно не про тебя», — прозвучало в комментариях. Другим показалась странной прическа футболиста. «Кто у тебя парикмахер? Срочно выписывай из Москвы», — написали пользователи.
Напомним, что Тарасов был женат на Оксане Пономаренко, у них родилась дочь Ангелина. После этого он сочетался узами брака с телеведущей Ольге Бузовой, от которой ушел к Костенко.