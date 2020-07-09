Трижды женатого Тарасова пристыдили за слова о верности

Тарасов опубликовал фото со своей семьей, он показал супругу и двух дочерей. Он поздравил всех с Днем семьи, любви и верности (День святых Петра и Февронии), который празднуется 8 июля. «Любите, цените, доверяйте и будьте счастливы. Всем мира», — написал Тарасов.