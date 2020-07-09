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Трижды женатого Тарасова пристыдили за слова о верности

9 июля 2020, 09:42
Фото: instagram.com/tarasov23
Подписчики футболиста Дмитрия Тарасова, который женат на модели Анастасии Костенко из Ростова-на-Дону, раскритиковали его после слов о верности, они написали комментарии под постом на странице спортсмена в Instagram.

Тарасов опубликовал фото со своей семьей, он показал супругу и двух дочерей. Он поздравил всех с Днем семьи, любви и верности (День святых Петра и Февронии), который празднуется 8 июля. «Любите, цените, доверяйте и будьте счастливы. Всем мира», — написал Тарасов.

Многие пользователи в комментариях обратили внимание на слова о верности. «Верность — это точно не про тебя», — прозвучало в комментариях. Другим показалась странной прическа футболиста. «Кто у тебя парикмахер? Срочно выписывай из Москвы», — написали пользователи.

Напомним, что Тарасов был женат на Оксане Пономаренко, у них родилась дочь Ангелина. После этого он сочетался узами брака с телеведущей Ольге Бузовой, от которой ушел к Костенко.

#Желтые новости
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