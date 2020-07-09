В Ростовской области почти 500 медиков пожаловались на отсутствие выплат по COVID-19

Министр рассказала, что в настоящее время на рассмотрении находится только одна такая жалоба, по остальным уже были приняты решения. Так, выплаты по итогам заявлений были осуществлены 207 медработникам, еще 35 заявителям доначислят надбавки в июле. Также 266 обращений не соответствуют условиям выплат, а 48 жалоб были связаны с ошибочными данными.