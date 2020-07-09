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В Ростовской области почти 500 медиков пожаловались на отсутствие выплат по COVID-19

9 июля 2020, 11:32
Фото: Медиахолдинг1Mi
В июне на проблемы с выплатой стимулирующих надбавок за работу с пациентами с коронавирусом и гражданами из группы риска пожаловались почти 500 медработников в Ростовской области, сообщила министр здравоохранения Татьяна Быковская.

Министр рассказала, что в настоящее время на рассмотрении находится только одна такая жалоба, по остальным уже были приняты решения. Так, выплаты по итогам заявлений были осуществлены 207 медработникам, еще 35 заявителям доначислят надбавки в июле. Также 266 обращений не соответствуют условиям выплат, а 48 жалоб были связаны с ошибочными данными.

«Всего за апрель–июнь стимулирующие выплаты начислены и выплачены всем медицинским работникам, имеющим на них право», — пояснила Татьяна Быковская.

Она уточнила, что по 415-му постановлению выплаты получили почти 6,4 тысячи медицинских работников на сумму 232,6 миллиона рублей. В соответствии с постановлением № 484 выплаты были перечислены 3,2 тысячи медработников на сумму 440,8 миллиона рублей.

«Кроме того, за счет средств резервного фонда правительства по постановлению № 227 выплаты стимулирующего характера медработникам за особые условия за апрель–июнь получили 4725 человека на сумму более 100 миллионов рублей», — уточнила министр.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев пообещал лично контролировать все выплаты медикам, работающим с ковидными пациентами.

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