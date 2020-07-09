Вода с песком поступает в квартиры домов на Ларина в Ростове

По словам горожан, проблема коснулась более тысячи человек. Последние несколько недель вода поступает с перебоями в вечернее время.
«Когда же вода подается, то жители верхних этажей жалуются на слабый напор. Пить такую воду нельзя, так как в ней много песка и с каждым днем его становится только больше», — сказано в сообщении.
Отмечается, что из-за такой воды ломается бытовая техника. В том числе стиральные машины.
Автор публикации разместила фото, на котором показала грязную воду. Она попросила помощи в этом вопросе.