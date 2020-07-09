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Вода с песком поступает в квартиры домов на Ларина в Ростове

9 июля 2020, 15:20
Фото: Ростов Главный - новости Ростов
В Ростове-на-Дону более тысячи местных жителей испытывают проблемы с водой, сообщается в соцсети «ВКонтакте» в одной из городских групп.

По словам горожан, проблема коснулась более тысячи человек. Последние несколько недель вода поступает с перебоями в вечернее время.

«Когда же вода подается, то жители верхних этажей жалуются на слабый напор. Пить такую воду нельзя, так как в ней много песка и с каждым днем его становится только больше», — сказано в сообщении.

Отмечается, что из-за такой воды ломается бытовая техника. В том числе стиральные машины.

Автор публикации разместила фото, на котором показала грязную воду. Она попросила помощи в этом вопросе.

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