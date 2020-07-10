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АКРА подтвердило стабильный прогноз (А) банка «Центр-инвест»

10 июля 2020, 11:13
Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) в четверг, 9 июля, подтвердило стабильный рейтинг по национальной шкале на уровне А (RU) банку «Центр-инвест».

Данные рейтинга представлены на официальном сайте агентства. Выводы аналитиков основываются на сильном уровне достаточности капитала, адекватном бизнес-профиле организации и других ключевых данных, демонстрирующих положительную динамику финансовых показателей. В агентстве заявили, что банк обладает умеренно высоким уровнем кредитоспособности относительно других учреждений в России.

Эксперты также отметили высокий уровень квалификации менеджмента «Центра-инвест» и грамотную стратегию развития банка на российском рынке, в которой делается упор на сбалансированность.

Отмечается, что «Центр-инвест» занимает 71 строчку по капиталу среди российских банков. Главные продукты организации — кредитование граждан и субъектов МСП. Представители банка отмечают, что компания придерживается бизнес-модели ESG-банкинга, которая подразумевает ответственное отношение к бизнесу и социальному развитию и защиту окружающей среды.

Банк наращивает свое участие в реализации Целей устойчивого развития ООН. В прошлом году кредитный портфель реальному сектору дал возможность «Центру-инвест» направить 166 млрд рублей на национальные и глобальные цели.

Помимо оценки АКРА банк более 14 лет занимает позицию в рейтинге Moody’s на уровне Ba3 со стабильным прогнозом, который также был подтвержден в мае 2020 года.

#Новости#Пресс-релизы#Экономика
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