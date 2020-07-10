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Более 270 лифтов и почти 340 крыш капитально отремонтируют в Ростовской области

10 июля 2020, 08:51
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Ростовской области в текущем году пройдут работы по замене более 270 лифтов в многоквартирных домах, сообщили в правительстве региона.

Всего в этом году запланирован ремонт в 1344 домах. Деньги на эти цели дополнительно выделяют из областного бюджета.

Также в 2020 году заменят 339 крыш домов. «За последние пять лет в регионе заменили более 1,4 тысячи лифтов. До 2025 года в Ростовской области планируется заменить еще более двух тысяч подъемников», — заявил замглавы МинЖКХ региона Дмитрий Беликов.

Ранее появилась информация, что почти 20 миллионов рублей потратят на ремонт стадиона возле школы № 70 в Ростове. Также стало известно, что в Таганроге уйдет 140 миллионов рублей на ремонт дорог.

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