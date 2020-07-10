Более 270 лифтов и почти 340 крыш капитально отремонтируют в Ростовской области

Также в 2020 году заменят 339 крыш домов. «За последние пять лет в регионе заменили более 1,4 тысячи лифтов. До 2025 года в Ростовской области планируется заменить еще более двух тысяч подъемников», — заявил замглавы МинЖКХ региона Дмитрий Беликов.