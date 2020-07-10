Неизвестную пожилую женщину насмерть сбили в Новочеркасске

Инцидент произошел вечером 9 июля в районе дома № 137 по улице Гагарина, женщина перебегала дорогу в неположенном месте и угодила под колеса автомобиля под управлением 39-летнего водителя. Водитель не успел затормозить, когда женщина выбежала на дорогу, от полученных травм пенсионерка скончалась на месте.
Полиция выясняет личность погибшей и проводит проверку по факту произошедшего.
В этот же день в Ростове водитель автобуса сбил 10-летнего мальчика, который хотел перебежать проезжую часть в неположенном месте.