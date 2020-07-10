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Неизвестную пожилую женщину насмерть сбили в Новочеркасске

10 июля 2020, 06:35
Фото: ГИБДД по Ростовской области
В Новочеркасске водитель ВАЗ-21213 насмерть сбил пожилую женщину, личность которой установить пока не удалось, сообщили в УГИБДД по Ростовской области.

Инцидент произошел вечером 9 июля в районе дома № 137 по улице Гагарина, женщина перебегала дорогу в неположенном месте и угодила под колеса автомобиля под управлением 39-летнего водителя. Водитель не успел затормозить, когда женщина выбежала на дорогу, от полученных травм пенсионерка скончалась на месте.

Полиция выясняет личность погибшей и проводит проверку по факту произошедшего.

В этот же день в Ростове водитель автобуса сбил 10-летнего мальчика, который хотел перебежать проезжую часть в неположенном месте.

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#Новости#Происшествия
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