Неизвестную пожилую женщину насмерть сбили в Новочеркасске

Инцидент произошел вечером 9 июля в районе дома № 137 по улице Гагарина, женщина перебегала дорогу в неположенном месте и угодила под колеса автомобиля под управлением 39-летнего водителя. Водитель не успел затормозить, когда женщина выбежала на дорогу, от полученных травм пенсионерка скончалась на месте.