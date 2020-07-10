Парки Ростова проверили на безопасность в связи со смягчением ограничений

Всего в этом году на озеленение и благоустройство парков города Ростова-на-Дону выделили 176 миллионов рублей. На ремонт и реконструкцию семи городских скверов и парков, а также приобретение детских спортплощадок в этом году направлено около 50 миллионов рублей. За текущий год в ростовских парках и скверах уже высажено 80 тысяч цветов и 300 деревьев. Кстати, в парке Островского большую часть цветов пересадили из собственной теплицы.