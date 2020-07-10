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Парки Ростова проверили на безопасность в связи со смягчением ограничений

10 июля 2020, 14:24
Фото: Администрация Ростова-на-Дону
Места массового отдыха в Ростове-на-Дону должны быть полностью безопасны и подготовлены к наплыву отдыхающих, отметил после объезда парков в пятницу глава администрации города Алексей Логвиненко.

По его поручению провели пресс-тур по паркам Ростова с участием СМИ в связи с послаблениями ограничительного режима. В парке 1 Мая, по итогам объезда, решено разработать проектно-сметную документацию на освещение, а в парке имени Вити Черевичкина в ближайшее время будет решаться вопрос автополива.

Выделены средства также на разработку документаций на благоустройство парка «Дружба», все ключевые моменты реконструкции обсуждались с местными жителями и активистами. Кроме того, разработаны проекты по системе полива в парке «Левобережный» и реконструкции парка имени М. Горького.

Всего в этом году на озеленение и благоустройство парков города Ростова-на-Дону выделили 176 миллионов рублей. На ремонт и реконструкцию семи городских скверов и парков, а также приобретение детских спортплощадок в этом году направлено около 50 миллионов рублей. За текущий год в ростовских парках и скверах уже высажено 80 тысяч цветов и 300 деревьев. Кстати, в парке Островского большую часть цветов пересадили из собственной теплицы.

«На этом работа не завешается. Глава администрации города нацеливает нас на то, чтобы Ростов-на-Дону озеленялся. Сейчас, кроме однолетних цветов, в парках и скверах высаживаются многолетние растения. На эти цели уже выделены средства», — отметила заместитель главы администрации города по социальным вопросам Елена Кожухова.

Глава администрации города Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко отметил, что в существующих условиях ограничений задача чиновников — сделать этот досуг полезным и интересным.

«Мы должны быть уверены, что места массового отдыха полностью безопасны и подготовлены к наплыву отдыхающих. Это касается, в том числе, и наших парков и скверов. Зеленые благоустроенные территории привлекают ростовчан и позволяют жителям мегаполисов больше времени проводить на открытом воздухе», — прокомментировал Алексей Логвиненко.

Городские власти решили провести большой субботник 18 июля. К уборке мусора в роще вдоль проспекта Шолохова в Первомайском районе в 09.00 приглашаются все желающие.

#Новости#Общество
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