Прогнозы астрологов на пятницу удивят все знаки зодиака

Овнам в этот день лучше не заниматься самовыражением и самопрезентацией. Лучше действовать «за кулисами» и работать удаленно.
Тельцы могут сосредоточиться на хорошо знакомой работе. Вдохновения для этого будет достаточно.
Близнецам пока стоит отложить преследование личных целей. Лучше действовать сообща вместе с командой.
У Раков есть шансы подавить существующие конфликты. В том числе есть вероятность усмирения разгневанного партнера.
Львов ожидает испытание веры или проницательности. Для Дев в пятницу важно духовное родство с конкретным лицом. Это могут быть ученик или учитель.
Для Весов выпал отличный шанс послужить привлекающей идее, в том числе стать волонтером и заняться благотворительностью.
Скорпионам пока следует отказать от рутинной работы. В ней потенциал окажется не востребованным.
Стрельцам надо устроить себе психологическую разгрузку. Можно побыть дома или на природе, помечтать, послушать музыку. Козероги в пятницу будут скрытными, пассивными и весьма проницательными.
У Водолеев наступил подходящий момент, чтобы раздать старые вещи, сделать взнос на благое дело.
Рыбы ощутят свою причастность к духовно близкому сообществу.