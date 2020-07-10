rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Прогнозы астрологов на пятницу удивят все знаки зодиака

10 июля 2020, 06:38
Фото: publicdomainfiles.com
Астрологи составили гороскоп на пятницу, рассказав, как себя вести в этот день, сообщается на сайте Astrostar.ru.

Овнам в этот день лучше не заниматься самовыражением и самопрезентацией. Лучше действовать «за кулисами» и работать удаленно.

Тельцы могут сосредоточиться на хорошо знакомой работе. Вдохновения для этого будет достаточно.

Близнецам пока стоит отложить преследование личных целей. Лучше действовать сообща вместе с командой.

У Раков есть шансы подавить существующие конфликты. В том числе есть вероятность усмирения разгневанного партнера.

Львов ожидает испытание веры или проницательности. Для Дев в пятницу важно духовное родство с конкретным лицом. Это могут быть ученик или учитель.

Для Весов выпал отличный шанс послужить привлекающей идее, в том числе стать волонтером и заняться благотворительностью.

Скорпионам пока следует отказать от рутинной работы. В ней потенциал окажется не востребованным.

Стрельцам надо устроить себе психологическую разгрузку. Можно побыть дома или на природе, помечтать, послушать музыку. Козероги в пятницу будут скрытными, пассивными и весьма проницательными.

У Водолеев наступил подходящий момент, чтобы раздать старые вещи, сделать взнос на благое дело.

Рыбы ощутят свою причастность к духовно близкому сообществу.

#Желтые новости
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Сегодня, 18:08
«Ребятам деньги нужнее»: ростовчане рады отказу от трат на новогодние украшения
Сегодня, 15:54
В Ростове на строительство школы на Темернике выделили более 2,4 млрд рублей
Сегодня, 15:47
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Сегодня, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Сегодня, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00