rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Прославившийся после игры с «Сочи» вратарь «Ростова» занялся благотворительностью

10 июля 2020, 13:43
Фото: instagram.com/_den_46_
Юный вратарь ФК «Ростов» Денис Попов, который прославился после матча желто-синих с «Сочи», помог благотворительному фонду Хабенского, следует из Instagram спортсмена.

Футболист передал подаренный ему службой такси «вечный абонемент» в «Фонд Константина Хабенского». Денис написал пост, в котором сообщил, что после матча с «Сочи» компания предложила ему пожизненные поездки на такси. «Спасибо им за такое предложение. Но я свое еще заработаю, а есть те, кому помощь нужна прямо сейчас. Решили передать эти деньги детям с онкологическими заболеваниями, которым помогает «Фонд Хабенского», — написал спортсмен.

Напомним, что 17-летний вратарь Денис Попов побил рекорд РПЛ по сэйвам, отразив 15 ударов противника. ФК «Ростов» при этом проиграл со счетом 10:1.

Материалы по теме
О семнадцатилетнем вратаре «Ростова» заговорили в Британии после матча с «Сочи»Резкий взлет: в разы выросло число фолловеров вратаря «Ростова» после матча с «Сочи»Вратарь ФК «Ростов» попал на шоу «Вечерний Ургант» после скандального матча
#Новости#Спорт
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Сегодня, 18:08
«Ребятам деньги нужнее»: ростовчане рады отказу от трат на новогодние украшения
Сегодня, 15:54
В Ростове на строительство школы на Темернике выделили более 2,4 млрд рублей
Сегодня, 15:47
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Сегодня, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Сегодня, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00