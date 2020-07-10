Прославившийся после игры с «Сочи» вратарь «Ростова» занялся благотворительностью

Футболист передал подаренный ему службой такси «вечный абонемент» в «Фонд Константина Хабенского». Денис написал пост, в котором сообщил, что после матча с «Сочи» компания предложила ему пожизненные поездки на такси. «Спасибо им за такое предложение. Но я свое еще заработаю, а есть те, кому помощь нужна прямо сейчас. Решили передать эти деньги детям с онкологическими заболеваниями, которым помогает «Фонд Хабенского», — написал спортсмен.