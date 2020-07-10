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Ростовчане попросили обезопасить движение возле рынка «Лидер»

10 июля 2020, 06:20
Фото: yandex.ru/maps
Житель Ростова-на-Дону попросил власти города установить светофор рядом с рынком «Лидер», сообщается в сервисе «Активный ростовчанин».

По мнению автора публикации, нужно обустроить переход и установить светофор. Он считает, что это позволит избежать автоаварии.

«Уже сейчас большое количество людей на свой страх и риск перебегают оживленную дорогу. Со временем людей будет только больше при увеличении количества новых домов», — говорится в публикации.

Он добавил, что в вечернее время водители ездят здесь с превышением скорости. На момент пятницы обращение поддержали 60 человек, еще четверо высказались против.

Чтобы петицию рассмотрели власти, нужно набрать не менее 500 голосов.

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