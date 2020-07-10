Ростовчане попросили обезопасить движение возле рынка «Лидер»

По мнению автора публикации, нужно обустроить переход и установить светофор. Он считает, что это позволит избежать автоаварии.
«Уже сейчас большое количество людей на свой страх и риск перебегают оживленную дорогу. Со временем людей будет только больше при увеличении количества новых домов», — говорится в публикации.
Он добавил, что в вечернее время водители ездят здесь с превышением скорости. На момент пятницы обращение поддержали 60 человек, еще четверо высказались против.
Чтобы петицию рассмотрели власти, нужно набрать не менее 500 голосов.