Сервис Сбербанка для бизнеса стал лучшим на территории СНГ и Кавказа

Усовершенствованную версию корпоративного интернет-банка в первый раз анонсировали в мае прошлого года. Кроме стандартного функционала, развитие получили нефинансовые сервисы для ведения бизнеса от Сбербанка, его партнеров и дочерних компаний. Сейчас услуги для бизнеса предлагаются в мультимедийном и коммуникативном формате stories, а также в контекстных предложениях. Общее число банковских и нефинансовых сервисов Сбербанка, его партнеров и дочерних компаний в интернет-банке преодолело порог в 60.