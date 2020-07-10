Сервис Сбербанка для бизнеса стал лучшим на территории СНГ и Кавказа

Такие исследования проводились уже трижды. Участниками последних выступили 90 веб-банков для бизнеса стран СНГ и Кавказа. Деятельность организаций отследили по 140 параметрам и систематизировали в 12 блоков. При подведении итогов принимались во внимание отзывы специалистов, которые отвечают за совершенствование мобильного бизнес-банка, и представителей платежных систем и телекомов.
NewsNN пишет, что Анатолий Попов, заместитель председателя правления, руководитель блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес» Сбербанка, акцентировал внимание на непрерывной работе по развитию Сбербанк Бизнес Онлайн, целью которой является обеспечение полного функционала для безопасного и оперативного решения предпринимателем всех финансовых и нефинансовых вопросов управления собственным делом. Он подчеркнул важность высокой оценки их достижений экспертами SME Banking Club.
Усовершенствованную версию корпоративного интернет-банка в первый раз анонсировали в мае прошлого года. Кроме стандартного функционала, развитие получили нефинансовые сервисы для ведения бизнеса от Сбербанка, его партнеров и дочерних компаний. Сейчас услуги для бизнеса предлагаются в мультимедийном и коммуникативном формате stories, а также в контекстных предложениях. Общее число банковских и нефинансовых сервисов Сбербанка, его партнеров и дочерних компаний в интернет-банке преодолело порог в 60.
Отмечается, что в настоящее время количество зарегистрированных клиентов Сбербанк Бизнес Онлайн составляет примерно 2,5 миллиона компаний, преимущественная часть из которых представители малого бизнеса.