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Сервис Сбербанка для бизнеса стал лучшим на территории СНГ и Кавказа

10 июля 2020, 16:07
Фото: google.ru/maps
Сбербанк Бизнес Онлайн (интернет-банкинг для корпоративных клиентов) разместился на первой строчке ежегодного рейтинга международной площадки SME Banking Club среди онлайн-банков для малого бизнеса.

Такие исследования проводились уже трижды. Участниками последних выступили 90 веб-банков для бизнеса стран СНГ и Кавказа. Деятельность организаций отследили по 140 параметрам и систематизировали в 12 блоков. При подведении итогов принимались во внимание отзывы специалистов, которые отвечают за совершенствование мобильного бизнес-банка, и представителей платежных систем и телекомов.

NewsNN пишет, что Анатолий Попов, заместитель председателя правления, руководитель блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес» Сбербанка, акцентировал внимание на непрерывной работе по развитию Сбербанк Бизнес Онлайн, целью которой является обеспечение полного функционала для безопасного и оперативного решения предпринимателем всех финансовых и нефинансовых вопросов управления собственным делом. Он подчеркнул важность высокой оценки их достижений экспертами SME Banking Club.

Усовершенствованную версию корпоративного интернет-банка в первый раз анонсировали в мае прошлого года. Кроме стандартного функционала, развитие получили нефинансовые сервисы для ведения бизнеса от Сбербанка, его партнеров и дочерних компаний. Сейчас услуги для бизнеса предлагаются в мультимедийном и коммуникативном формате stories, а также в контекстных предложениях. Общее число банковских и нефинансовых сервисов Сбербанка, его партнеров и дочерних компаний в интернет-банке преодолело порог в 60.

Отмечается, что в настоящее время количество зарегистрированных клиентов Сбербанк Бизнес Онлайн составляет примерно 2,5 миллиона компаний, преимущественная часть из которых представители малого бизнеса.

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