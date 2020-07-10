Штраф в 500 тыс рублей грозит сети «Магнит» в Ростове

В магазинах сети регулярно нарушают требования, введенные для противодействия коронавирусной инфекции, выписанные протоколы не помогают решить проблему. По заявлению главного санитарного врача региона, Роспотребнадзор рассматривает возможность штрафа в 500 тысяч рублей.
Как прокомментировала руководитель департамента потребительского рынка Ростовской области Ирина Теларова, в ближайшее время пройдет встреча с представителям торговой сети.
Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что лично проверит соблюдение масочного режима в магазинах.