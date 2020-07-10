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Штраф в 500 тыс рублей грозит сети «Магнит» в Ростове

10 июля 2020, 07:28
Фото: Медиахолдинг1Mi
Торговую сеть «Магнит» могут оштрафовать на 500 тысяч рублей за несоблюдение санитарных правил во время пандемии, сообщил руководитель управления Роспотребнадзора по Ростовской области Евгений Ковалев.

В магазинах сети регулярно нарушают требования, введенные для противодействия коронавирусной инфекции, выписанные протоколы не помогают решить проблему. По заявлению главного санитарного врача региона, Роспотребнадзор рассматривает возможность штрафа в 500 тысяч рублей.

Как прокомментировала руководитель департамента потребительского рынка Ростовской области Ирина Теларова, в ближайшее время пройдет встреча с представителям торговой сети.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что лично проверит соблюдение масочного режима в магазинах.

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