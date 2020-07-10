Суворовские футболисты — серебряные призеры зимнего чемпионата Ростова

Впрочем, со свойственной детям беззаботностью, получив награды и сфотографировавшись с ними, дети тут же отдали трофеи родителям, а сами радостно кинулись на поле гонять мяч. На вопрос, доволен ли он победой, один игроков на бегу бросил «да» и тут же умчался к товарищам по команде, не обращая внимания ни на что кроме мяча.