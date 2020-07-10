Суворовские футболисты — серебряные призеры зимнего чемпионата Ростова

Как мы уже писали, футбольная школа в Суворовском работает всего два года, но за это время уже подготовила хороших игроков. Старшие дети (12-13 лет) уже ушли играть в другие клубы, а их эстафету приняли 9-10 летние ребята. Именно они и стали победителями прошедшего зимнего чемпионата.
— Вообще-то чемпионат закончился еще весной, — говорит тренер команды «суворовцев» Александр Липов. Но в силу известных причин наградить раньше мы их не могли. К счастью, ситуация улучшилась и мы смогли сделать детям небольшой праздник.
Награждение прошло 9 июля на поле СК «Суворов». Дипломы и кубки юным игрокам вручали главный судья соревнований – Сергей Курилло и представитель застройщика Суворовского жилого массива Николай Бритвин. Кроме спортивных трофеев лучшим игрокам подарили ещё и красочные книги по истории России.
Впрочем, со свойственной детям беззаботностью, получив награды и сфотографировавшись с ними, дети тут же отдали трофеи родителям, а сами радостно кинулись на поле гонять мяч. На вопрос, доволен ли он победой, один игроков на бегу бросил «да» и тут же умчался к товарищам по команде, не обращая внимания ни на что кроме мяча.