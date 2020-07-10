Учения мотострелков и танкистов стартовали в Ростовской области

В начале учений мотострелки и танкисты соединений восьмой общевойсковой армии ЮВО подготовили технику и вооружение к маршу, загрузили запасы и вышли к формированию колонн.
Маршем военнослужащие вышли в определенные для каждого соединения районы сосредоточения, преодолевая по пути водные преграды и неровности рельефа. На кратковременных привалах проводили контрольный осмотр техники и ели, во время привалов применяли маскировку.
«В настоящее время в районе сосредоточения войск завершается развертывание пунктов управления, их инженерное оборудование и маскировка техники», — сказано в сообщении ведомства.
Всего в учениях принимают участие почти две тысячи бойцов и 200 единиц спецтехники, продлятся учения до конца текущей недели.
В апреле танкисты и мотострелки на полигоне Кадамовский впервые сдали экзамены по тактике в формате двустороннего учения.