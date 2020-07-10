rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Учения мотострелков и танкистов стартовали в Ростовской области

10 июля 2020, 08:14
Фото: Пресс-служба Южного военного округа
На полигоне Кадамовский в Ростовской области стартовали тактические двусторонние учения танкистов и мотострелков, сообщили в Южном военном округе.

В начале учений мотострелки и танкисты соединений восьмой общевойсковой армии ЮВО подготовили технику и вооружение к маршу, загрузили запасы и вышли к формированию колонн.

Маршем военнослужащие вышли в определенные для каждого соединения районы сосредоточения, преодолевая по пути водные преграды и неровности рельефа. На кратковременных привалах проводили контрольный осмотр техники и ели, во время привалов применяли маскировку.

«В настоящее время в районе сосредоточения войск завершается развертывание пунктов управления, их инженерное оборудование и маскировка техники», — сказано в сообщении ведомства.

Всего в учениях принимают участие почти две тысячи бойцов и 200 единиц спецтехники, продлятся учения до конца текущей недели.

В апреле танкисты и мотострелки на полигоне Кадамовский впервые сдали экзамены по тактике в формате двустороннего учения.

Материалы по теме
Ростовские танкисты вошли в число победителей "Суворовского натиска" в ЮВОУчения танкистов прошли на полигоне "Кадамовский" в Ростовской областиУчения танкистов по экстремальному вождению в Ростовской области попали на видео
#Новости#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Сегодня, 18:08
«Ребятам деньги нужнее»: ростовчане рады отказу от трат на новогодние украшения
Сегодня, 15:54
В Ростове на строительство школы на Темернике выделили более 2,4 млрд рублей
Сегодня, 15:47
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Сегодня, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Сегодня, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00