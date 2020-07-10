В администрации Ростова назвали фейком возможную отставку Логвиненко

Ранее в некоторых СМИ и Telegram-каналах появилась информация о том, что Алексей Логвиненко вскоре покинет свой пост главы администрации города. Но сити-менеджер ответил, что увольнение не входит в его планы. «Слишком много идей и проектов по развитию донской столицы, которые, я надеюсь, мы вместе с ростовчанами и реализуем», — цитирует издание Логвиненко.