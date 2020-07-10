В администрации Ростова назвали фейком возможную отставку Логвиненко

Ранее в некоторых СМИ и Telegram-каналах появилась информация о том, что Алексей Логвиненко вскоре покинет свой пост главы администрации города. Но сити-менеджер ответил, что увольнение не входит в его планы. «Слишком много идей и проектов по развитию донской столицы, которые, я надеюсь, мы вместе с ростовчанами и реализуем», — цитирует издание Логвиненко.
Он также отметил, что сообщения об его увольнении просто пиар для нечистоплотных СМИ.
Кроме того, глава города отметил, что 7 июля он возглавил список кандидатов в депутаты Ростовской-на-Дону городской думы от единороссов.
Также, по данным ТАСС, Алексей Логвиненко в настоящее время находится в отпуске вместе с семьей.