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В Германии число выявленных пациентов с коронавирусом приближается к 200 тысячам
10 июля 2020, 12:22
Фото: pixabay.com
В Германии число выявленных случаев заражения инфекцией COVID-19 составило 198,2 тысяч.
Как
пишет
RT, со вчерашнего дня в стране обнаружено почти 400 новых случаев заражения.
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