В Ростове назвали сумму, которая необходима на содержание парков

В Ростове-на-Дону в этом году выделили 176 миллионов рублей, которые потратят на озеленение и благоустройство парков, сообщил глава города Алексей Логвиненко.

В том числе 50 миллионов потратят на ремонт семи городских скверов и парков. На эти деньги также закупят детские спортивные площадки. Отмечается, что с начала года высадили 80 тысяч цветов и 300 деревьев. По словам замглавы города Елены Кожуховой, работы будут продолжены. «Сейчас, кроме однолетних цветов, в парках высаживают многолетние растения. На эти цели уже выделены деньги», — уточнила Кожухова. Алексей Логвиненко заявил, что места массового отдыха должны быть полностью безопасны и подготовлены к наплыву отдыхающих. Материалы по теме Пять новых дорог построят в Левенцовском в Ростове до конца года Новое кладбище построят в Таганроге рядом с Мариупольским шоссе Тракторный завод за 19 млрд руб построят в Ростовской области