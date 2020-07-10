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В Ростове назвали сумму, которая необходима на содержание парков

10 июля 2020, 18:11
Фото: Администрация Ростов
В Ростове-на-Дону в этом году выделили 176 миллионов рублей, которые потратят на озеленение и благоустройство парков, сообщил глава города Алексей Логвиненко.

В том числе 50 миллионов потратят на ремонт семи городских скверов и парков. На эти деньги также закупят детские спортивные площадки.

Отмечается, что с начала года высадили 80 тысяч цветов и 300 деревьев. По словам замглавы города Елены Кожуховой, работы будут продолжены.

«Сейчас, кроме однолетних цветов, в парках высаживают многолетние растения. На эти цели уже выделены деньги», — уточнила Кожухова.

Алексей Логвиненко заявил, что места массового отдыха должны быть полностью безопасны и подготовлены к наплыву отдыхающих.

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