В Ростове назвали сумму, которая необходима на содержание парков

В том числе 50 миллионов потратят на ремонт семи городских скверов и парков. На эти деньги также закупят детские спортивные площадки.
Отмечается, что с начала года высадили 80 тысяч цветов и 300 деревьев. По словам замглавы города Елены Кожуховой, работы будут продолжены.
«Сейчас, кроме однолетних цветов, в парках высаживают многолетние растения. На эти цели уже выделены деньги», — уточнила Кожухова.
Алексей Логвиненко заявил, что места массового отдыха должны быть полностью безопасны и подготовлены к наплыву отдыхающих.