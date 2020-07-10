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В Ростовской области 18 территорий не смогли защитить от коронавируса

10 июля 2020, 08:35
Фото: donland.ru
В Ростовской области новые случаи заражения коронавирусом зарегистрировали в 18 городах и районах, сообщили в правительстве региона.

Количество заболевших увеличилось на 92 и достигло 10533. На 100 тысяч населения приходится 251 зараженный. Новые заболевшие проживают в Ростове-на-Дону, Батайске, Новочеркасске. Зараженные есть в Волгодонске, Каменске-Шахтинском, Шахтах, Азове.

«В больницах на лечении находятся 627 пациентов, загруженность коечного фонда составляет почти 30%. За сутки скончались четыре человека, за все время — 156 зараженных», — говорится в публикации.

Отмечается, что в лабораториях провели 291,5 тысячи тестов на коронавирус.

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