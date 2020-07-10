Власти Ростовской области обеспечат ветеранов ВОВ бесплатной связью

По словам Гуськова, сертификат дает право на получение тарифа с неисчерпаемым лимитом. Подключить такой тариф для ветерана волонтер сможет в любом отделении крупного сотового оператора. Учитывается и удобство для каждой семьи. Решающим может стать предпочтение родственниками ветерана какого-либо из мобильных операторов. Во внимание будет браться и зона покрытия сотовой сети.