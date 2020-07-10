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Власти Ростовской области обеспечат ветеранов ВОВ бесплатной связью

10 июля 2020, 08:29
Фото: Правительство Ростовской области
Предложение «Волонтеров Победы», касающееся обеспечения всех ветеранов ВОВ мобильными телефонами и бесплатной связью, было поддержана оргкомитетом «Наша Победа».

Ценные подарки начнут раздавать уже 10 июля. Об этом рассказал первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.

Для удобства в телефонные книги устройств уже будут добавлены необходимые номера — экстренных служб, а также закрепленных за каждым ветераном социального работника, волонтера, врача. Вместе со средствами связи раздадут номерные сертификаты.

По словам Гуськова, сертификат дает право на получение тарифа с неисчерпаемым лимитом. Подключить такой тариф для ветерана волонтер сможет в любом отделении крупного сотового оператора. Учитывается и удобство для каждой семьи. Решающим может стать предпочтение родственниками ветерана какого-либо из мобильных операторов. Во внимание будет браться и зона покрытия сотовой сети.

Всего мобильными телефонами с пожизненным тарифом будут обеспечены свыше 1500 ветеранов. Около 300 из них — жители Ростова-на-Дону.

Такие же подарки получат более 52 тысяч ветеранов по всей стране.

#Новости#Альбом Памяти#Общество
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