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Все больше ростовчан выбирают бесконтактную оплату проезда в автобусах

10 июля 2020, 10:26
Фото: ar.rostov-gorod.ru
В Ростове-на-Дону пассажиры в три раза чаще стали совершать бесконтактную оплату в общественном транспорте, сообщили в городской администрации.

Среднее число поездок по банковским картам увеличилось в три раза. В 2020 году так расплатились 3,2 миллиона пассажиров, несмотря на ограничения, которые действовали из-за ситуации с коронавирусом. Отмечается, что в первом полугодии 2019 года пассажиры в среднем совершали 1,4 миллиона поездок по банковским картам.

Ранее появилась информация, что власти Ростова-на-Дону планируют заменить имеющиеся автобусы, курсирующие по маршрутам общественного транспорта, на машины с кондиционерами. Это должно произойти к 2023 году.

До этого в Ростове были названы автобусы с самыми душными автобусами.

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