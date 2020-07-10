Все больше ростовчан выбирают бесконтактную оплату проезда в автобусах

Среднее число поездок по банковским картам увеличилось в три раза. В 2020 году так расплатились 3,2 миллиона пассажиров, несмотря на ограничения, которые действовали из-за ситуации с коронавирусом. Отмечается, что в первом полугодии 2019 года пассажиры в среднем совершали 1,4 миллиона поездок по банковским картам.