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Жара и дожди ожидаются в Ростове на выходных

10 июля 2020, 04:48
Фото: pixabay
В Ростове-на-Дону на выходных сохранится жаркая погода, могут пройти дожди, сообщили в Гидрометцентре.

В пятницу температура составит около 31 градуса, весь день будет облачно и без осадков. Скорость ветра не превысит пяти метров в секунду.

В ночь на субботу температура опустится до 18 градусов. Днем будет жарко с температурой 34 градуса, ожидается небольшая облачность.

В воскресенье станет еще жарче, воздух прогреется до 36 градусов. Одновременно с этим начнется дождь. Скорость ветра составит четыре метра в секунду.

С понедельника по среду температура будет варьироваться от 28 до 33 градусов. Осадки не прогнозируются, они начнутся в четверг.

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