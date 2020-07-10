Жара и дожди ожидаются в Ростове на выходных

В пятницу температура составит около 31 градуса, весь день будет облачно и без осадков. Скорость ветра не превысит пяти метров в секунду.
В ночь на субботу температура опустится до 18 градусов. Днем будет жарко с температурой 34 градуса, ожидается небольшая облачность.
В воскресенье станет еще жарче, воздух прогреется до 36 градусов. Одновременно с этим начнется дождь. Скорость ветра составит четыре метра в секунду.
С понедельника по среду температура будет варьироваться от 28 до 33 градусов. Осадки не прогнозируются, они начнутся в четверг.