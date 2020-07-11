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Двух жителей Ростовской области осудили за попытку утопить знакомого

11 июля 2020, 04:20
Фото: pixabay
В Ростовской области огласили приговор двум местным жителям, пытавшимся убить знакомого, сообщили в региональной прокуратуре.

Приговор вынесли в отношении Максима Сосницкого и Александра Стройло, которые 2 января на улице Набережной в Семикаракорске избили знакомого. Они забрали у него телефон и кольцо, после чего дотащили до реки.

«Фигуранты сбросили потерпевшего под тонкий лед и ушли. Мужчина выбрался на берег, очевидцы вызвали ему скорую», — сказано в сообщении.

Отмечается, что пострадавшему оказали медицинскую помощь. Суд приговорил обвиняемых к срокам 12 и 13 лет заключения в колонии строгого режима.

Решение суда не вступило в законную силу.

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