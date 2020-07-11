Двух жителей Ростовской области осудили за попытку утопить знакомого

Приговор вынесли в отношении Максима Сосницкого и Александра Стройло, которые 2 января на улице Набережной в Семикаракорске избили знакомого. Они забрали у него телефон и кольцо, после чего дотащили до реки.
«Фигуранты сбросили потерпевшего под тонкий лед и ушли. Мужчина выбрался на берег, очевидцы вызвали ему скорую», — сказано в сообщении.
Отмечается, что пострадавшему оказали медицинскую помощь. Суд приговорил обвиняемых к срокам 12 и 13 лет заключения в колонии строгого режима.
Решение суда не вступило в законную силу.