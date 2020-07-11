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Хуруджи отказался баллотироваться в губернаторы Ростовской области

11 июля 2020, 16:21
Фото: facebook.com/khurudzhi
Бизнесмен и правозащитник Александр Хуруджи рассказал, почему он не будет участвовать в выборах губернатора Ростовской области.

В своем Facebook Хуруджи написал, что его «Партия Роста» уже активно включилась в избирательную кампанию и рассчитывает на мандаты, чтобы иметь возможность влиять на происходящее.

«Понимаю, что многие ожидали от меня выдвижения в губернаторы. Не в этот раз, я проанализировал ситуацию и четко понимаю, что шансов пройти муниципальный фильтр нет», — пояснил глава Ассоциации защиты бизнеса.

Правозащитник отметил, что возглавил городской список «Партии Роста» и сосредоточен на выборах в Гордуму Ростова-на-Дону.

Ранее стало известно, что глава Ростовской области Василий Голубев подал в избирком документы, чтобы принять участие в предстоящих выборах.

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