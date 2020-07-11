Хуруджи отказался баллотироваться в губернаторы Ростовской области

В своем Facebook Хуруджи написал, что его «Партия Роста» уже активно включилась в избирательную кампанию и рассчитывает на мандаты, чтобы иметь возможность влиять на происходящее.
«Понимаю, что многие ожидали от меня выдвижения в губернаторы. Не в этот раз, я проанализировал ситуацию и четко понимаю, что шансов пройти муниципальный фильтр нет», — пояснил глава Ассоциации защиты бизнеса.
Правозащитник отметил, что возглавил городской список «Партии Роста» и сосредоточен на выборах в Гордуму Ростова-на-Дону.
Ранее стало известно, что глава Ростовской области Василий Голубев подал в избирком документы, чтобы принять участие в предстоящих выборах.