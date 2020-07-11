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Новая модульная поликлиника за 70 млн появится в Ростовской области

11 июля 2020, 04:36
Фото: donland.ru
В Тацинском районе завершаются работы по установке новой модульной поликлиники, сообщили в правительстве Ростовской области.

Губернатор Василий Голубев побывал в станице Тацинской на территории Центральной районной больницы. Он осмотрел медицинское учреждение и пообщался с персоналом.

Работы завершены на 90%, сейчас проходит внутренняя отделка. Действующую поликлинику возвели около 50 лет назад, теперь ее ждет реконструкция, которая начнется в 2022 году.

Чтобы местные жители не ездили на лечение в другой поселок, приняли решение возвести модульную поликлинику. Всего на работы выделил 70 миллионов рублей, учреждение получит современное оборудование.

Также стало известно, что в школе поселка Углегорского завершается капитальный ремонт, на который потратят 106 миллионов рублей.

По словам губернатора, школа заработает в этом году.

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