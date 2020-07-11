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Рыба, хлеб и молоко подорожали за полгода в Ростовской области

11 июля 2020, 11:20
Фото: pixabay.com
В Ростовской области за полгода подорожали рыба, хлеб, молоко и плодоовощная продукция, сообщил Ростовстат.

В июне 2020 года по сравнению с декабрем 2019-го заметнее всего поднялась цена на овощи и фрукты, на 30,8%, молоко и рыба подорожали на 3,2%, хлеб и хлебобулочные изделия на 3%.

Также на 18,5% стали дороже крупы и бобовые, на 7,4% макароны, на 4,5% подсолнечное масло. Незначительно увеличились в цене алкогольные напитки, менее чем на 1% стало дешевле мясо.

На фоне общего роста цен на продукты в среднем в 5,7% более чем на 15% подешевели яйца.

Что касается непродовольственных товаров, то за полгода больше всего подорожали лекарства, табак и моющие средства.

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#Новости#Экономика
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