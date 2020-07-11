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Уже 12 жителей Ростовской области серьезно заболели из-за укусов клещей

11 июля 2020, 06:40
Фото: https://pixabay.com
В Ростовской области 12 человек заболели Крымской геморрагической лихорадкой после укусов клещей, сообщает региональное управление Роспотребназора.

Случаи заболевания зарегистрировали сразу в нескольких территориях. В том числе зараженные есть в Сальском, Красносулинском и Октябрьском районах.

Кроме того, заболели жители Зверево, Целинского, Пролетарского районов. С начала года в больницы из-за присасывания клещей обратились 2908 человек.

«В том числе пострадавшими стали почти 1,1 тысячи детей в возрасте до 14 лет. Это ниже показателя 2019 года в 1,6 раза», — говорится в публикации.

Отмечается, что в регионе продолжаются работы по обработке территорий против клещей.

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