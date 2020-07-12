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«Арктическое вторжение» ждет жителей Ростовской области

12 июля 2020, 10:44
Фото: pixabay.com
Резкое похолодание на десять градусов ждет жителей Ростовской области в середине новой недели, следует из прогноза синоптиков.

В воскресенье 12 июля в области до +38 С и ясно, вечером пойдет дождь, который продлится и днем в понедельник. Температура воздуха 13 июля ночью +22...+24 С, днем до +32 С.

Во вторник похолодает до +27...+29 С и будет идти дождь, но самым холодным днем станет среда 15 июля, когда днем будет не теплее +26...+28 С, а ночью всего +18...+20 С.

Причиной похолодания станет надвигающийся с севера холодный арктический воздух, который пройдет через Москву по европейской части России до самого Чёрного моря.

К концу рабочей недели вновь потеплеет до +30 С и выглянет солнце.

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