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Летнюю экспозицию кошачьих лемуров открыли в зоопарке Ростова

12 июля 2020, 13:52
Фото: vk.com/rostzoo
У кошачьих лемуров в Ростовском-на-Дону зоопарке появился новый вольер, сообщили в пресс-службе зоосада.

«Теперь у кошачьих лемуров есть летняя экспозиция с прекрасным обогащением среды: игрушками, канатами, деревянными сооружениями для лазанья, водоемом. Особенно новоселам понравился зеленый газон», — сказано в сообщении.

В зоопарке содержат четырех лемуров: Флору, Фауну, Фиалку и Стивена. Лемуры быстро обжились в новом вольере, в котором смогут намного чаще принимать солнечные ванны и наслаждаться летней погодой.

Ранее Европейская ассоциация зоопарков и аквариумов с критикой отнеслась к решению отдать в цирк слоненка Эколь из зоопарка Ростова в Московский цирк.

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