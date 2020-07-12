Летнюю экспозицию кошачьих лемуров открыли в зоопарке Ростова

«Теперь у кошачьих лемуров есть летняя экспозиция с прекрасным обогащением среды: игрушками, канатами, деревянными сооружениями для лазанья, водоемом. Особенно новоселам понравился зеленый газон», — сказано в сообщении.
В зоопарке содержат четырех лемуров: Флору, Фауну, Фиалку и Стивена. Лемуры быстро обжились в новом вольере, в котором смогут намного чаще принимать солнечные ванны и наслаждаться летней погодой.
Ранее Европейская ассоциация зоопарков и аквариумов с критикой отнеслась к решению отдать в цирк слоненка Эколь из зоопарка Ростова в Московский цирк.