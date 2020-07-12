Неизвестные ради забавы расстреляли утят на озере в Ростове

По словам автора сообщения, в субботу, 11 июля, после захода солнца к озеру на Зеленой поляне подошли несколько человек. У одного из мужчин в компании было ружье в чехле. «Они исключительно ради забавы начали стрелять по утятам, которых до этого подкармливали дети», — сообщил очевидец. На вопрос отдыхающих, есть ли у стрелявших разрешение на охоту, мужчины начали конфликтовать, а потом спешно ретировались.