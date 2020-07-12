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Неизвестные ради забавы расстреляли утят на озере в Ростове

12 июля 2020, 06:00
Фото: pixabay.com
В Ростове-на-Дону неизвестные поубивали уток с утятами в районе стадиона "Авиатор", сообщил очевидец в популярном паблике.

По словам автора сообщения, в субботу, 11 июля, после захода солнца к озеру на Зеленой поляне подошли несколько человек. У одного из мужчин в компании было ружье в чехле. «Они исключительно ради забавы начали стрелять по утятам, которых до этого подкармливали дети», — сообщил очевидец. На вопрос отдыхающих, есть ли у стрелявших разрешение на охоту, мужчины начали конфликтовать, а потом спешно ретировались.

Подписчики паблика посоветовали отнести снимки и видео в полицию, чтобы у стрелявших отобрали оружие, а впредь вызывать на место происшествия стражей порядка.

Ранее ростовчане потребовали открыть туалеты на набережной реки Дон.

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